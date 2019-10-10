Китайские конструкторы создали боевую летающую тарелку

15:47 | 11.10.2019

В Тяньцзине на выставке China Helicopter Exposition выставили макет дискоообразного летательного аппарата. Отмечается, что он по форме напоминает НЛО.



Издание The Drive отмечает, что в диаметре основной ротор летательного аппарата, предназначенный для его вертикально подъема, достигает примерно 5 метров, а само изделие вмещает, вероятно, до двух человек.



Китайские конструкторы заявили, что аппарат превзойдет по летным характеристикам традиционную вертолетную технику. К примеру, максимальная скорость будет составлять 650 км/ч.



При этом, эксперты из других стран скептически отнеслись к этой разработке - ранее эксперименты по созданию похожих аппаратов всегда заканчивались провалом.

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