Alibaba, Mail.Ru Group, «Мегафон» и РФПИ создадут совместную компанию

15:05 | 9.10.2019

Alibaba, Mail.Ru Group, «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о завершении инвестиции в создание совместной компании в сфере электронной коммерции – AliExpress Russia, передает «Ведомости».



Как говорится в сообщении на Лондонской бирже, новая компания будет работать над ускорением развития цифровой экономики РФ за счет модернизации системы электронных платежей в стране.



Как сообщает РБК, крупнейшим акционером совместного предприятия станет Mail.Ru Group — она получит 40% и внесет активы VK Pay и «Деньги. Mail.ru».

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