Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре

15:48 | 8.10.2019

В Роструде напомнили, что в начале ноября у россиян будут трехдневные выходные - со 2 по 4 ноября включительно. Дополнительный выходной связан с празднованием Дня народного единства. Об это рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец. При этом отмечается, что в пятницу 1 ноября не будет сокращенного рабочего дня.

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