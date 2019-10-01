Лукашенко назвал происходящее в Донбассе конфликтом России и Украины

14:36 | 8.10.2019

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не нужно лицемерить нужноп прямо сказать о том, что происходящее в Донбассе является конфликтом России и Украины. Об этом он заявил на международном форуме «Минский диалог».



Лукашенко, отметил, что игнорировать власти ДНР и ЛНР, конечно, не стоит. Но главное, по его словам, чтобы «главные стороны конфликта», то есть РФ и Украина, «ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения».



Кроме того, президент Белоруссии назвал решение конфликта в Донбассе ключевым вопросом безопасности в Европе и призвал всех включиться в его урегулирование и помочь Владимиру Зеленскому «справиться с этой проблемой».

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