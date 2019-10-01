14:14 | 8.10.2019

Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической промышленности. С платформы уже снято все американское и украинское оборудование. Оборудование оставили в порту приписки «Морского старта» - американском Лонг-Биче. В данный момент идут переговоры с Госдепом по поводу транспортировки.



Как напоминает «Эхо Москвы», группа компаний «S-7» в апреле 2018 года стала хозяином плавучего космодрома. Запуск с него в последний раз производился в 2014 году.

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