Росстат назвал регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя

13:32 | 8.10.2019

Чукотка и Магаданская область названы регионами — лидерами по количеству смертей от употребления алкоголя за 2018 год, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. Отмечается, что на Чукотке каждый девятый умерший человек официально скончался из-за проблем, связанных с употреблением спиртного. Коэффициент смертности составил почти 13 человек на 10 тысяч населения. В Магаданской области коэффициент равен 10 человек на 10 тысяч живущих. При этом в обоих регионах не фиксировались случаи смертельного отравления алкоголем. Далее идут Ивановская и Новгородская области (около девяти умерших).

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