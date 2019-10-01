В Китае выращивают свиней весом с белого медведя

16:30 | 7.10.2019

Как сообщает Bloomberg, на ферме в китайской провинции Гуанси живет свинья, весящая как белый медведь – около 500 килограммов. Свинья является частью стада, владелец которого намеренно разводит таких крупных животных.



Таким образом в Китае пытаются решить проблему нехватки свинины, которая возникла из-за того, что полгода назад были убиты от 250 до 300 миллионов свиней, заболевших африканской чумой.



На данным момент крупные хозяйства стремятся вывести больших свиней. Средний вес животных на убой уже повысился с 110 кг до 140 кг, что позволит повысить доходы от продаж на 30%.

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