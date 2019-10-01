Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о срыве разведения сил в Донбассе

16:14 | 7.10.2019

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе не состоится. Оно было запланировано на 7 октября.



Как отмечает «Интерфакс», ранее в Минске была достигнута договоренность, что разведение сил начнется 7 октября. При этом обязательным условием начала процесса было семидневное сохранение мира на этих территориях, сказал Пристайко. А так как эти населенные пункты были обстреляны несколько дней назад теперь украинская сторона будет ждать семидневного периода режима тишины. Таким образом стороны покажут «серьезность своих намерений», заключил Глава МИД Украины.

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