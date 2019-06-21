Онкологам из центра Блохина вынесли выговоры после жалобы на руководство института

10:02 | 1.10.2019

Руководство НМИЦ онкологии имени Блохина вынесло выговоры врачам, которые пожаловались на новое руководство института и пригрозили уволиться. Об этом сообщает «МБХ медиа».



Кроме того, был уволен замглавы НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич уволен с поста и.о. заведующего отделением. Об этом заявил директор центра Иван Стилиди.



Как напоминает «Эхо Москвы», ранее сотрудники пригрозили массовым увольнением из-за плохих условий труда. По их мнению, вместо решения насущных проблем руководство центра занимается политическими играми и необоснованными кадровыми вопросами. Об этом медики сказали в видеообращении. Одним из инициаторов обращения был Георгий Менткевич.

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