В России с 1 октября запрещено использование открытого огня на балконах

09:53 | 1.10.2019

С 1 октября 2019 года в России будет запрещено использование открытого огня на балконах. Также новые правила пожарной безопасности затронут больницы и кинотеатры.



«Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц», — говорится в обновленном тексте правил. Административный штраф за нарушение составляет 3–5 тысяч рублей. При этом в правилах отсутствует определение понятия «открытый огонь».



Ранее, в конце сентября при обсуждении новых правил возникли предположения, что новые правила запрещают не только готовку шашлыков на балконе, розжиг свечи, спичек и зажигалок, но и курение. Однако в МЧС пояснили, что курение на балконах все же не запрещено, если оно не создает угрозы пожарной безопасности, передает РИА «Новости».

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