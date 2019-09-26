В Приморье по подозрению в браконьерстве задержали более 260 рыбаков из КНДР

12:33 | 27.09.2019

В Приморье по подозрению в браконьерстве задержали три шхуны и пять мотоботов, на которых находились 262 рыбака из КНДР, сообщила представитель погрануправления ФСБ по региону Альбина Проскуренко. Она отметила, что северокорейские суда задержаны в исключительных экономических водах России. У браконьеров обнаружено и изъято около 30 тыс. туш кальмара и запрещенные орудия лова.



Как напоминает «Росбалт», 17 сентября в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ) были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Когда пограничники пытались досмотреть одну из шхун, браконьеры напали на них, ранив четверых пограничников.

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