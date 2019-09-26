В Минобороны сообщили о первом запуске крылатой ракеты «Оникс»

12:22 | 27.09.2019

На Чукотке военнослужащие Тихоокеанского флота впервые провели пуск крылатой ракеты «Оникс» из берегового комплекса «Бастион». Сообщается, что в ходе учений мишень, имитирующая судно условного противника, была уничтожена, передает russian.rt.com.



Безопасность маневров обеспечивали около десяти боевых кораблей, а также самолеты морской авиации. Технику и военнослужащих доставили к месту учений на десантном корабле.

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