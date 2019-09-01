Наследный принц Саудовской Аравии признал ответственность за убийство Джемаля Хашкуджи

16:49 | 26.09.2019

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джемаля Хашкуджи, так как оно произошло в период его управления государством. Об этом сообщает PBS. «Я беру на себя всю ответственность» - сказал он. При этом бен Сальман не был осведомлен об убийстве. В королевстве 20 млн подданных и 3 млн госслужащих, уследить за всеми невозможно, сказал принц.



Как напоминает РБК, журналист, который был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, пропал 2 октября 2018 года, после того как отправился в консульство королевства в Стамбуле для оформления документов. Саудовская Аравия официально признала гибель Хашкаджи только 20 октября.

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