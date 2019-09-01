По данным ВЦИОМ, только 8% россиян отдыхали летом за границей

16:49 | 24.09.2019

Минувшим летом только 20% россиян обращались в туристические фирмы для организации отпуска за пределами своего постоянного места проживания. Об этом говорится в результатах исследования ВЦИОМа.



33% респондентов ответили, что «были на каникулах, но остались дома», 27% россиян провели отпуск на даче, 11%-ездили в другие города России, 6%- отдыхали на курортах Краснодарского края, 8%-ездили за границу и 4% опрошенных отдыхали в Крыму».



Большинство из тех, кто был в отпуске эти летом, остались им довольны (71%), еще 28% свои отдыхом оказались не удовлетворены.

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