Семья «кремлевского шпиона» Олега Смоленкова в спешке покинула свой дом

12:38 | 11.09.2019

Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на соседа Грега Талли. По его словам, репортер сидел в машине, когда родные Смоленкова «увидели его, вошли в дом и спустя 15 секунд уехали на обеих машинах. И на этом все», — добавил Талли.



Как напоминает life.ru, ранее телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в администрации Трампа заявил, что в 2017 году США вывезли своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Позднее появилось предположение, что этим агентом мог быть Олег Смоленков.

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