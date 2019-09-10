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12:33 | 11.09.2019

Посол РФ в Анкаре объяснил рост числа погибших россиян в Турции

Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России. Об этом заявил посол в Анкаре Алексей Ерхов, передает «РИА Новости».

По его словам, с начала нынешнего сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.

Посол сообщает, что по сравнению с 2018 годом, когда Турцию посетили шесть млн российских граждан, в этом году их должно быть больше.

© «Вечерние ведомости»

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