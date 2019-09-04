Россия и мир
15:40 | 5.09.2019
Президент Турции Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
«У нас нашли приют 4 миллиона беженцев. До какого-то момента мы тянем этот груз, но извините, мы не можем это делать бесконечно. Если зона безопасности не будет создана, и, если мы не получим обещанную помощь Запада, нам придется открыть свои двери. Пусть посмотрят тогда сами, каково это. Конечно, мы продолжить поддерживать беженцев, пока сможем. Но есть опасность новой волны беженцев», - сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что намерен приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября.
© «Вечерние ведомости»
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