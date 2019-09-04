Россия и мир
15:10 | 5.09.2019
В отношении Михаила Абызова возбудили третье уголовное дело
Адвокат предположил, что третье дело нужно следствию, чтобы удержать под арестом имущество бывшего министра. Из 19 постановлений об аресте девять уже отменено, напомнил он, передает РИА «Новости».
По версии следствия, в нарушение наложенного на Абызова как на члена правительства запрета он занимался предпринимательской деятельностью. Изначально расследовалось дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Особо крупное мошенничество», напоминает russian.rt.com.
© «Вечерние ведомости»
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