В отношении Михаила Абызова возбудили третье уголовное дело

15:10 | 5.09.2019

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по статье о легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.



Адвокат предположил, что третье дело нужно следствию, чтобы удержать под арестом имущество бывшего министра. Из 19 постановлений об аресте девять уже отменено, напомнил он, передает РИА «Новости».



По версии следствия, в нарушение наложенного на Абызова как на члена правительства запрета он занимался предпринимательской деятельностью. Изначально расследовалось дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Особо крупное мошенничество», напоминает russian.rt.com.

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