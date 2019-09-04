Киевский апелляционный суд освободил свидетеля по делу MH-17 Владимира Цемаха

15:03 | 5.09.2019

Киевский апелляционный суд отменил арест фигуранта по делу сбитого в Донбассе MH17 Владимира Цемаха, сообщает УНИАН. Ранее Шевченковский районный суд продлил арест Цемаху до 20 октября, его защита обжаловала такое решение.



Как отмечает «Эхо Москвы», ранее появлялись сведения, что Цемах может быть включен в список на обмен заключенными между Россией и Украиной. Прежде следственная группа, которая выясняет обстоятельства крушения сбитого в 2014-ом году под Донецком малазийского боинга, сообщала, что хочет допросить Цемаха.



Экс-командир противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной ДНР Цемах был арестован в июле. Он командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым сбили лайнер.



Напомним, жертвами катастрофы стали все находившиеся на его борту 298 человек.

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