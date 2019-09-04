Власти РФ планируют создать систему учета просмотров контента в интернете

14:52 | 5.09.2019

Администрация президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.



Проект, над которым может начаться работа, позволит отслеживать показы российского профессионального видеоконтента – прежде всего речь идет о сериалах и шоу, которые транслируют по ТВ. Еще одной целью создания системы может быть мониторинг показов интернет-рекламы для сбора данных в пользу Федеральной налоговой службы.



При этом по мнению собеседников издания, создание системы интернет-учета повлечет «массу технических и организационных сложностей». В частности, остается неясным, как убедить крупнейшие интернет-компании, в том числе иностранные, установить себе такой счетчик.

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