Россия и мир
14:52 | 5.09.2019
Власти РФ планируют создать систему учета просмотров контента в интернете
Проект, над которым может начаться работа, позволит отслеживать показы российского профессионального видеоконтента – прежде всего речь идет о сериалах и шоу, которые транслируют по ТВ. Еще одной целью создания системы может быть мониторинг показов интернет-рекламы для сбора данных в пользу Федеральной налоговой службы.
При этом по мнению собеседников издания, создание системы интернет-учета повлечет «массу технических и организационных сложностей». В частности, остается неясным, как убедить крупнейшие интернет-компании, в том числе иностранные, установить себе такой счетчик.
© «Вечерние ведомости»
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