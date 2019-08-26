Президент Украины Владимир Зеленский выбрал нового премьер-министра страны

16:28 | 27.08.2019

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.



По словам собеседников издания, также 28 августа Зеленский и руководство офиса президента проведут консультации и собеседования по кандидатурам других членов правительства.

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