По данным ВЦИОМ, большинство россиян гордятся государственными символами

16:50 | 22.08.2019

Большинство россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде государственной символики России, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Результаты опроса показали, что большинство россиян испытывают гордость, когда слышат гимн РФ (85%), видят флаг (84%) и герб (80%). Также российский триколор оказался также самым узнаваемым символом страны - 87% респондентов верно назвали цвета, половина - в правильном порядке. 73% россиян известно, что изображено на гербе.



Первую строчку текста гимна точно смогли воспроизвести только 17% респондентов. При этом 53% опрошенных завили, что считают недопустимым незнание госсимволики, сообщает MK.ru.

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