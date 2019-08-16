Сочи готовится к возможной эвакуации из-за непогоды

10:59 | 17.08.2019

Такие ситуации в Сочи не редкость. Фото: Урал56.Ру

На территории Большого Сочи объявлено штормовое предупреждение. Мэр города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря, расположенные по берегам рек, и подготовиться к возможной эвакуации населения.



Как сообщает в пресс-служба городской администрации, требование главы администрации города связано с тем, что 17-18 августа в районе Сочи и особенно на территории Лазаревского района, ожидаются сильные ливни с грозами, над морем возможно формирование смерчей, а в реках - резкий подъем уровня воды.



«Я требую, чтобы Лазаревский район отработал, прям каждую ситуацию очень активно. Везде. Естественно, что требования ко всем главам - и районов, и сельских округов - довести предупреждение до населения. Через квартальных. Путём звонков. Пусть эту ночь не поспят, пусть будут бдительными. Но при необходимости, чтобы каждый населённый пункт был на связи», - отметил Анатолий Пахомов.



Перед дорожными службами и экипажами ДПС поставлена задача – наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. Жителям и гостям черноморского курорта рекомендовано принять меры предосторожности, быть внимательными, не оставлять автомобили под деревьями и лёгкими конструкциями, а также воздержаться от отдыха у воды и в горах. Обо всех происшествиях сообщать по номеру экстренных служб – 112.

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