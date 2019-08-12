49 учеников пострадали в результате падения школьного автобуса в реку в Индии

12:00 | 13.08.2019

Не менее 49 учеников получили ранения при падении школьного автобуса в реку в округе Палгхар в западном индийском штате Махараштра, сообщает телеканал NDTV. ДТП произошло во вторник, 13 августа, в 100 километрах от Мумбаи.



Детей доставили в больницу, сообщил телеканал. В настоящее время уточняются все подробности произошедшего.

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