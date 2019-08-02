Россия и мир
18:11 | 3.08.2019
Фото: Алексей Меринов/MK.RU
Новый рекорд: российские миллиардеры стали богаче на $36 млрд
«Вечерние ведомости» публикуют авторский материал без изменений.
«Индекс миллиардеров Bloomberg – ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Читать его каждый день смысла нет, но иногда – для поднятия настроения – стоит.
По состоянию на 2 августа в нем больше двадцати наших соотечественников. Причем за последние семь месяцев все самые богатые вышли в плюс.
Никто не убавил. Наоборот.
Первый из наших - Леонид Михэльсон. Газ. «Новатэк», если кто не в курсе.
С 1-го января Михэльсон подрос на 5,4 млрд. - долларов, разумеется. Сейчас он весит где-то 25 млрд. В рейтинге Bloomberg занимает 36-е место.
Конечно, в мире есть люди и побогаче, чем он. Всякие гейтсы и цукербергы. Но вот Элона Маска Михэльсон обогнал. Что не может не радовать.
К сожалению, от Элона немножко отстал наш Владимир Потанин, который «Норникель». Элон на 40-м месте, Потанин – на 42-м. Но он догонит, мы в него верим. У него большой потенциал, к тому же он в плюсе – набрал 3 млрд. за семь месяцев. А Маск, наоборот, стал на 1,3 млрд. беднее. Жми, Володя, за тобою страна!
Сталь, Новолипецкий металлургический комбинат, Владимир Лисин - 45-е место в рейтинге Bloomberg. Тоже прибавил 3 млрд.
Алексей Мордашов, 52-е место, опять же сталь. Разбогател за последние месяцы на 1,8 млрд.
Вагит Алекперов стал богаче на 2,3 млрд., Геннадий Тимченко – на 3,68 млрд., Алишер Усманов – на 2,69 млрд.
Богатейшие люди нашей страны за последние семь месяцев в совокупности разбогатели на 36 млрд. долларов. Если считать в рублях - на 2,34 трлн. руб.
2,34 трлн. руб. – это почти четыре бюджета всей Московской области в 2018 году. Все Подмосковье в течение 12 месяцев жило на сумму в четыре раза меньше. Дороги новые строились, ремонтировались старые, пособия выплачивались, дотации, детские сады, школы, поликлиники, вся социалка, спорт какой-никакой.
При том, что население Московской области – 7 млн. человек. А в рейтинге Bloomberg - 20 человек. Почувствуйте разницу.
Разница в том, что богатейшие люди страны богатеют, а беднейшие беднеют.
По оценкам Росстата, доходы россиян падают пять лет подряд. Сейчас они на 12% ниже уровня докризисного 2013 года. Хотя кризиса уже нет. В прошлом году рост ВВП достиг 2%, превысив прогнозы. На 2019 год Банк России прогнозирует рост экономики до 1,5%. Минэкономики рассчитывает, что прирост ВВП по итогам года вырастит на 1,3%.
Раз кризиса нет и растет экономика, количество бедных людей в стране должно, соответственно, сокращаться. А оно, наоборот, увеличивается.
В 2019 г. число людей с доходами ниже прожиточного уровня выросло до 20,9 млн. человек. Уровень бедности повысился до 14,3% против 13,9% год назад.
Больше половины семей, где есть дети, живут за чертой. 59% россиян вынуждены экономить на самом необходимом.
Министр труда на днях сообщил, что на борьбу с бедностью в 2019 г. будет выделено 7 млрд., рублей. Их направят в 13 пилотных регионов.
7 млрд. рублей на 13 регионов и 2,34 трлн. на 20 человек. Почувствуйте разницу.
Ужасно грустно становится, когда видишь, как несправедливо все-таки устроена наша жизнь.
У двух десятков людей, которым фантастическим образом удалось завладеть природными ресурсами всей нашей огромной страны, безумное по человеческим меркам богатство растет и пухнет. А миллионы граждан этой самой страны становятся с каждым днем все беднее и беднее. И нет просвета. 7 млрд. рублей, собаке кость, грызи и радуйся. Эх.
Но лучше не портить себе настроение. Зачем?
Читая рейтинг миллиардеров, лучше думать только про позитив. Про то, какие молодцы все-таки наши богатеи. Отлично выглядят на мировой арене, наращивают мощь.
Представьте, как завидуют их богатству те, кто ниже в рейтинге Bloomberg. Китайцы, корейцы, американцы. Сотни богатых людей мира мечтали бы иметь такие состояния и такие приросты, как наши миллиардеры. Но не могут.
А наши – могут. Жмите, парни, за вами страна!», – подвела итог Юлия.
И действительно, гордость охватывает за наших родных российских миллиардеров. В одном не согласимся с автором, не все богатые люди России зарабатывают и увеличивают своё благосостояние за счёт природных ресурсов нашей необъятной Родины. Есть и те, кто умудряется зарабатывать на простой эксплуатации рабочих и использовании схем по «оптимизации» налогов. Об одной из таких историй «Вечерние ведомости» писали в материале «"Капитализм отвратителен": на Урале третируют рабочих».
© «Вечерние Ведомости»
03.08.2019
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