«Капитализм отвратителен»: на Урале третируют рабочих



Единственный ответ на обращение Эмилио

Первое письмо Эмилио к генеральному директору Ростилову

Второе письмо Эмилио к Ростилову о нарушениях

Начальник склада написал заявление о похищении в прокуратуру



По мнению одного из начальников Эмилио, видимо, каждый, кто защищает свои права,является обезьяной

В начале этого года ряд свердловских СМИ писали о запуске нового прессового комплекса на березовском предприятии «Урало-Сибирская профильная компания». УСПК занимается производством алюминиевого профиля. В запуске нового оборудования приняли участие министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, глава Березовского Евгений Писцов.Руководитель предприятия Денис Ростилов рассказывал телеканалу «ОТВ», что этот новый итальянский комплекс позволит повысить производительность, качество и снизить себестоимость продукции, а также создать 25 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест, вследствие чего предприятие увеличит налоговые платежи в бюджет. Глава же Березовского Евгений Писцов отметил, что «Урало-Сибирская компания» движется в правильном направлении: «Рост численности работников, улучшение условий труда, в соответствии с мировыми стандартами – это совершенно правильный вектор, заданный руководством компании и, в то же время, образец развития современного предприятия». Кроме прочего, СМИ писали, что компания то ли получила, то ли сама инвестировала в проект 300 миллионов рублей.В это же время, в начале 2019 года, на самом предприятии некоторых сотрудников начали принуждать подписывать документы, по сути, задним числом. Возможно, после приезда областных чиновников, собственники предприятия решили навести на нем порядок. Знали ли главы свердловских министерств Сергей Пересторонин и Михаил Волков о том, что творится на предприятиях Ростилова, когда посещали УСПК? Вряд ли, но на самих предприятиях несогласные с действиями администрации компании подверглись буквальному преследованию.Одним из таких сотрудников, которого, по нашей информации, должны уволить второго августа, стал начальник склада УСПК Эмилио Бустаманте. В самом начале своей борьбы Эмилио пытался решить проблемы на самом предприятии – он писал генеральному директору (на тот момент, с 12 июля гендиректором УСПК значится Николай Милош) Денису Ростилову. Ростилов, кстати, один из собственников УСПК и ряда других предприятий. В служебных записках и обращениях к Ростилову обозначены конкретные проблемы – нарушение Трудового кодекса РФ, нарушение техники безопасности, невыплаты рабочим за переработки и другие. Причем на этих обращениях к Ростилову стояли подписи более 40 рабочих склада. Вот только на УСПК слушать Бустаманте не захотели – в поисках справедливости он начал писать в госорганы – трудовую и налоговую инспекции, прокуратуру и другие.Все началось с того что в начале весны Эмилио отказался поставить подпись под ознакомлением с должностными инструкциями, которые ему показали только спустя два годы работы начальником склада на березовском предприятии. Документ, по его словам, он увидел впервые и с многими пунктами согласен не был – в течение двух лет многое из инструкции вообще не входило в его обязанности. После отказа замдиректор по персоналу Наталья Патрушева с неизвестным Эмилио человеком начали требовать от начсклада все-таки документ-то подписать. А спутник Патрушевой, по словам Эмилио, начал ему угрожать: «Либо ты подпишешь, либо тебе будет очень плохо». Он заявлял, что знает личную информацию Бустаманте, которую Эмилио предоставлял только в отдел кадров. Тогда он обратился по месту прописки в СУ СК РФ по Кировскому району Екатеринбурга, получил ответ, что обращение перенаправлено в ОМВД Березовского, к слову, больше никаких писем от следователей или полицейских Эмилио не получал.В обращениях Денису Ростилову Эмилио отмечал, что на складе не хватает штатных рабочих, из-за чего в 21 веке его подчиненные вынуждены выходить на дополнительные смены и иногда работать сутками (!), как на мануфактурах 19 века. По словам Эмилио, смена у рабочих склада 12-часовая, а получают они за это в среднем всего 25 тысяч рублей. Причем за переработки сотрудникам не доплачивают, что противоречит ТК РФ. Также нет оплаты труда и за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Погрузочно-разгрузочная техника не соответствует нормам безопасности.По словам Эмилио, до того, как начал бороться за свои права и права рабочих склада, зарплату выплачивали «в серую» – часть официальная, часть в конверте. Неофициальную часть выдавали Эмилио, а он уже распределял ее среди рабочих. Примерно с апреля всю зарплату начали выдавать «в белую». Видимо, руководство предприятия забеспокоилось возможными проверками налоговой инспекции.Кроме того, Эмилио сообщает, что, несмотря на отметки в документах, на складе не проводилась специальная оценка условий труда (СОУТ), что противоречит статье ТК РФ об обязанностях работодателя в области охраны труда. За два года работы никаких комиссий Эмилио не видел.Когда Эмилио Бустаманте собирал подписи рабочих под обращением Ростилову, его вызвал начальник службы безопасности Олег Гончаров. В самом начале разговора Бустаманте предупредил Гончарова, что весь разговор он намерен записывать на диктофон. Из начала записи понятно, что Гончарову это, конечно, не нравится, однако он знал, что запись идет, и это не смутило его признаться в том, что бизнес много лет существовал полулегально.Олег Гончаров не единожды на протяжении почти 40-минутного разговора (запись есть в редакции «Вечерних ведомостей») повторял, что, мол, да, на предприятии есть проблемы, но не нужно бороться за их решение. Что администрации предприятия виднее, когда и что делать, что Эмилио, который пытается отстоять свои и права своих подчиненных – предатель и «баламут», что люди, пытающиеся отстаивать какие-то свои, законные, между прочим, права – не правы, что русский менталитет, в принципе, не подразумевает борьбу за свои права, что нужно просто терпеть и работать. А если что-то не нравится – просто уходить, без претензий, без требований.Гончаров, очевидно, предупреждал (а может, и угрожал) Бустаманте подстроить его увольнение (и, видимо, по статье): «Я как начальник службы безопасности и охраны, запрещу вам сюда пропуск. И все. Вы сюда не зайдете. Пусть у вас будут вынужденные прогулы. Вы у нас не первый такой умный». Очевидно, что с недовольными условиями своего труда рабочие не впервые пытаются выходить на диалог с администрацией.Какая-то трагикомичная ситуация получается, в духе эксплуататоров начала 20 века – по мнению господина Гончарова, рабочий либо должен терпеть и молчать о нарушении своих прав, либо тихо уходить.Поражает и другое: Гончаров под запись в открытую заявляет о том, что проверок они не боятся не потому, что у них все по закону, а потому, что «козырей у администрации больше», «есть, чем крыть», «все нарушают законы», «все можно решить по определенным схемам».Гончаров уверен, что борьбой за свои права Бустаманте только репутацию себе сделает, но ничего не добьется: «Вы вообще крепко подумайте, стоит ли это начинать. Стоит ли игра свеч. Ну залетим мы на 50 тысяч штрафа, ну на 100. Мы отработаем это за 2 часа. А вы только себе репутацию «хорошую» сделаете, и все. И больше вы ничего не добьетесь. Мы-то исправляем свои ошибки. А вы их уже не сможете исправить».Несколько радует, что, по признанию Гончарова, это березовское предприятие в принципе существовало долгое время полулегально, но с каждым годом администрация выстраивает работу, выходит на другой уровень (видимо, начинает все-таки соблюдать какие-то правовые нормы). Вот только, почему рабочий предприятия, осознавая, что оно работает не совсем законно, должен мириться с этим, возможно, рискуя собственным здоровьем – Гончаров не ответил. По его мнению, рабочие, которые борются за свои права, пытаются таким образом только навредить бизнесу господина Ростилова: «В администрации тоже есть трудности, но мы с ними справляемся, выходим на новый уровень. В соответствии с законом все. Бизнес у нас много лет жил полулегально. Так зачем вы на этом хотите сыграть? Зачем вы хотите навредить? Вы уколете нас, уколете. Нам придется, как обычно, по определенным схемам выстраивать свою защиту. Но вам-то зачем это надо?».Правда, господин Гончаров признается, что и его не все устраивает, что он вынужден работать на этом предприятии – просто какая-то трагедия эксплуататорства: «Да мне тоже многое не нравится, но я сижу и работаю, а что делать то? У вас есть варианты? У вас заначка есть? Закопаны деньги? Ну вы бы не работали тогда. Сидели бы у себя там на острове, сигары бы курили. Зачем вы приехали в Россию? Вы жить приехали в нормальную страну».Странно, конечно, задавать человеку, живущему в России более 20 лет (и более 20 лет имеющему гражданство РФ) вопросы о том, зачем он приехал, еще и, очевидно, оскорбляя родину Эмилио – противопоставляя нормальность России чему-то. Но более странно то, что господин Гончаров, видимо, уверен, что Россия – нормальная страна потому, что у нас есть возможность нарушать законодательство своего же государства: «У вас менталитет-то какой? Хотя вы давно живете в России-то, в принципе уже. Русские люди так не поступают, русские люди – добрые». Очевидно, что господин Гончаров под добротой подразумевает выход рабочих в ночную смену, например, не получая за это выплат.После этого разговора на предприятии началась откровенная травля Эмилио. К Бустаманте приставили охранников, которые меняются каждые два часа. Они сопровождают его везде – вплоть до посещения туалетной комнаты – благо в кабинку с ним не заходят. Впрочем, Эмилио говорит, что сами охранники ведут себя корректно – вряд ли им самим нравятся такие порядки на предприятии.Рабочий день Эмилио заканчивается в 17:00, но он часто задерживается. Седьмого июня Бустаманте вновь остался после окончания рабочего дня, чтобы дать указания сотрудникам ночной смены. В это время к нему ворвались люди в форме, похожей на полицейскую, вооруженные дубинками и электрошокерами, потребовали от Эмилио следовать за ними. Сначала Эмилио подумал, что это полицейские, однако поняв, что это сотрудники ЧОПа он стал сопротивляться, спрашивать, какое право они имеют угрожать ему, а в ответ он только услышал, что неизвестные выполняют указания руководителя компании. Угрожая применением шокера и размахивая дубинками, вооруженные люди заставили сесть Эмилио к ним в машину. Бустаманте высадили на ближайшей остановке.18 июня Эмилио сказали, что с завтрашнего дня он выходит в отпуск, хотя по графику следующий отпуск у него только в ноябре.Бустаманте подумал, что, возможно, это провокация – если он не выйдет на работу, его уволят по статье за прогулы. На следующий день как обычно приехал на предприятие, но охранник его не пустил. В этот момент пришел Гончаров и сообщил начальнику склада, что деньги ему перечислены, следовательно, он должен быть в отпуске. Эмилио не согласился и ответил, что он кубинец и не будет бояться отстаивать свои права. На что услышал в ответ: «Вот и уезжайте туда».Эмилио позвонил Милошу – на тот момент исполнительному директору предприятия – и рассказал о том, что его заставляют идти в отпуск. Милош приехал и спросил у Гончарова, перечислены ли деньги начальнику склада. Милош устно подтвердил Эмилио то, что издал приказ об отпуске и подписал его, деньги перечислены, а значит – Эмилио должен идти отдыхать.Стоит отметить, что заявление на отпуск в июне Эмилио не подписывал, однако в одном из ответов Трудовой инспекции значится, что якобы подписанное Бустаманте заявление у администрации предприятия есть – значит ли это, что кто-то подделал подпись Эмилио, или же сотрудники Трудовой инспекции поверили руководству УСПК на слово?После выхода из отпуска ситуация на предприятии для Эмилио еще больше ухудшилась. Руководитель сообщил Эмилио, что он больше не имеет права сам приходить на склад и общаться со своими же подчиненными, а рабочее место Эмилио перенесли вообще в другой корпус. По должностным инструкциям Эмилио должен находиться на складе, ведь на нем лежит материальная ответственность, но ему запретили перемещаться по предприятию в одиночку. С этого момента выполнение должностных обязанностей стало попросту невозможным.В администрации, по словам Бустаманте, его называют «опасным для предприятия человеком». А из-за того, что двое сотрудников пытались в открытую заступиться за него, их понизили в должности. По словам Эмилио, рабочие запуганы и боятся увольнения. Многие рабочие склада из Режа, где закрылись несколько крупных предприятий – по сути, они находятся в безвыходном положении.Из-за всех этих действий администрации Эмилио потерял возможность работать нормально – он не может сам составить график работы, не может проводить планерку и общаться с подчиненными. По документам он начальник склада, а по факту – даже не может выполнять должностные обязанности.Сегодня, 1 августа, Эмилио получил второй официальный выговор, вчера был первый за неисполнение тех самых должностных обязанностей, которые из-за третирования он выполнять не может. По его словам, еще один администрация предприятия планирует вынести ему завтра. И, скорее всего, завтра же его и уволят по статье. Но Эмилио говорит, что борьба не закончена – он будет стараться отстаивать свои права до конца – и если понадобится, будет судиться с УСПК.Редакция «Вечерних ведомостей» будет внимательно следить за развитием событий и направит запросы в соответствующие государственные органы.