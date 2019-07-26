Китайские СМИ назвали Сахалин большой потерей для Пекина

11:11 | 29.07.2019

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему КНР сожалеет об утрате Сахалина. Автор публикации напомнил, что когда-то остров принадлежал Пекину, однако в XIX веке Российская империя получила значительные китайские территории, в том числе и Сахалин, передает russian.rt.com.



В 50-е годы 19 века Китай заключил договоры с Россией, согласно которым она получала контроль над островом, но обязалась помогать китайским властям в борьбе с Францией и Британией. На острове много ресурсов, например, нефть может принести Москве около 500 млрд долларов, говорится в материале. «Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая», — заявляет Sohu.



Журналист также напомнил, как российские археологи обнаружили каменную стелу с древними иероглифами и обратились к китайским коллегам, которых «охватила грусть» от увиденного.

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