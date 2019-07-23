Немецкие полицейские задержали участницу Олимпийских игр с 50 кг наркотиков

13:24 | 26.07.2019

Голландская бегунья Мадия Гафур была задержана немецкими полицейскими, которые обнаружили в ее машине 50 килограммов наркотиков. Об этом сообщает издание Sport1. Правоохранительные органы оценили стоимость в сумму около 2 миллиона евро. С 18 июня спортсменка находится под арестом в Клеве, ей грозит тюремный срок.



Отметим, что Гафур в 2016 году в составе сборной Голландии принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В составе эстафетной команды Нидерландов она выступила в забеге на 400 метров.

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