В Томской области зафиксировали массовую гибель пчел

13:15 | 26.07.2019

Пчеловоды сразу из нескольких районов Томской области пожаловались на массовую гибель пчел, не исключается, что причиной могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты, сообщает в пятницу управление Россельхознадзора по региону.



В Россельхознадзоре отметили, что в Томской области многократно выявляли факты ненадлежащего хранения, перевозки, использования и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Особенно это касается химической продукции для обработки урожая из Китая и заброшенных складов с подобного рода отходами, передает «Интерфакс».



Как напоминает «Эхо Москвы», с начала лета случаи массовой гибели пчёл были зафиксированы, в том числе, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской и Брянской областях. В Национальной ассоциации пчеловодов ущерб оценили в триллион рублей.

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