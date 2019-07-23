В Хабаровском крае суд арестовал трех фигурантов дела о пожаре в палаточном лагере

16:39 | 25.07.2019

Суд Солнечного района Хабаровского края арестовал трех фигурантов дела о пожаре в лагере «Холдоми», где погибли четыре ребенка.



Суд арестовал директора компании, организовавшей палаточный лагерь «Холдоми», и директора самого лагеря — Максима Кузнецова. Также суд отправил под стражу Эдуарда Новгородцева, начальника отдела надзора и профилактических работ ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Уголовное дело расследуется по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Халатность» и «Оказание услуг, не соответствующих безопасности».



Напомним, в ночь на 5 июля в палаточном лагере в пяти километрах от поселка Солнечный вспыхнул пожар. В результате погибли четыре ребенка.

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