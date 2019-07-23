75% россиян не хватает денег до зарплаты

16:26 | 25.07.2019

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», передает «РИА «Новости».



38,4% россиян нуждаются в 10 тысячах рублей, чтобы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете. Также отмечается, что 6,8% жителей нужно лишних 6-8 тысяч рублей, а 8,4% нуждаются в 5 тысячах рублей. 10,2% россиян требуется сумма в 3-4 тысячи рублей, а 11,4% — в 1-2 тысячи рублей, сообщает govoritmoskva.ru.

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