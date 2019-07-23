16:18 | 25.07.2019

В Тунисе на 93-м году жизни умер президент страны Аль-Баджи Гаид ас-Себси. Ранее его госпитализировали в военный госпиталь в связи с резким ухудшением самочувствия. Отметим, что свой пост Бежи Каид ас-Себси занимал с 2014 года. До президентства он был премьер-министром Туниса.

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