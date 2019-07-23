Путин отменил часть санкций в отношении Турции

16:14 | 25.07.2019

Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В частности, президент РФ поручил МИД России направить Анкаре уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между кабмином РФ и правительством Турции об условиях взаимных поездок россиян турецких граждан от 12 мая 2010 года.



Напомним, меры были введены после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

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