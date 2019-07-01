16:57 | 24.07.2019

Борис Джонсон сегодня вступит в должность премьер-министра Великобритании, сменив на этой должности Терезу Мэй. Накануне политик одержал победу на выборах лидера правящей Консервативной партии, передает «Эхо Москвы».



Ранее Джонсон в период с 2016 по 2018 годы занимал пост министра иностранных дел Соединенного королевства, а также восемь лет, с 2008 по 2016 год был мэром Лондона.



Как отмечает Вести.ру, в наследство ему достаются нерешённые вопросы Брекзита. Новый премьер уверяет, что он в любом случае проведёт выход Великобритании из ЕС до 31-го октября.

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