В Петербурге начнут тестировать сервис по оформлению ДТП онлайн за 15 минут

16:52 | 24.07.2019

В Петербурге планируют запустить тестовый сервис, где можно оформить ДТП за 15 минут. Пилотный проект стартует в ноябре 2019 года. По замыслу разработчиков, переход на оформление ДТП по европротоколу в режиме онлайн должен сократить число пробок на дорогах Разработанную в рамках проекта «Цифровое государственное управление» концепцию одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, сообщает пресс-служба правительства.



Через систему оформить аварию станет проще. Сами участники, если у них нет разногласий, заполняют извещение о ДТП, а потом идут в страховые компании за возмещением ущерба. Заполнить бумаги можно вручную или на сайте госуслуг, отмечает АиФ.

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