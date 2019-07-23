Названы главные причины, из-за которых туристы чаще всего опаздывают на самолет

12:35 | 24.07.2019

Названы главные причины, из-за которых туристы чаще всего опаздывают на вылет из аэропорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Ozon.travel.



Самыми распространенными причинами опозданий на самолеты стали пробки, ремонт дороги или ДТП. По этой причине опаздывали на рейс 43% опрошенных. Более четверти - 28% респондентов - признались, что не смогли улететь, когда поздно выезжали в аэропорт, потому что проспали. Каждый пятый, а это 19%, хоть раз в жизни пропускал полет из-за плохого самочувствия, 7% опрошенных сталкивались со срочными делами и только 3% заявили, что всегда успевают на рейс.

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