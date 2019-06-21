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Россия и мир


16:37 | 24.06.2019

В Египте ожидают возобновления чартерного сообщения с Россией до конца года

В Египте ожидают, что чартерное сообщение между Россией и курортами Шарм эш Шейха и Хургады возобновится до конца года, заявил министр иностранных дел Самех Шукри. При этом он отметил, что точной даты пока нет, передает «Эхо Москвы». «Я думаю, что обе стороны почти завершили обсуждение процедур. Мы ожидаем, что авиасообщение будет возобновлено до конца года», — сказал Шукри.

© «Вечерние Ведомости»

 


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