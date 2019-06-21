Брат с сестрой прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке

13:23 | 24.06.2019

Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА «Новости». Отмечается, что канат длиной 396 метров был натянут на высоте 25-го этажа.



Эквилибристы выполнили трюк, выйдя навстречу друг другу. На середине они встретились, один перелез через другого, после чего они продолжили путь.



Посмотреть на них пришли тысячи жителей Нью-Йорка.