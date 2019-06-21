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Россия и мир


13:03 | 24.06.2019

Эксперты назвали зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Крым — не самое бюджетное направление для отдыха россиян этим летом, дешевле можно отдохнуть в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре. Об этом говорится в исследовании Aviasales, передает РБК. Эксперты туристического поисковика проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих этим летом в популярных приморских городах.

Так, в Крыму минимальный бюджет на двоих составляет 53 356 рублей. В Турции — на 40% меньше, 31 892 рубля, сообщается в рассылке Aviasales. Поездка на Чёрное море в Грузию на двоих обойдётся в 36 798 рублей. Экономно можно съездить в Грецию — за 44 788 рублей в Салоники. Стоимость перелёта составит 25 462 рубля, гостиницы — 19 326 рублей. В Черногории можно отдохнуть за 45 127 рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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