Россия и мир
13:03 | 24.06.2019
Эксперты назвали зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Так, в Крыму минимальный бюджет на двоих составляет 53 356 рублей. В Турции — на 40% меньше, 31 892 рубля, сообщается в рассылке Aviasales. Поездка на Чёрное море в Грузию на двоих обойдётся в 36 798 рублей. Экономно можно съездить в Грецию — за 44 788 рублей в Салоники. Стоимость перелёта составит 25 462 рубля, гостиницы — 19 326 рублей. В Черногории можно отдохнуть за 45 127 рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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