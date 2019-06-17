Премьер-министр РФ Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

16:45 | 19.06.2019

Премьер-министр России Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе, сообщает «Интерфакс».



«Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет», — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.



По его словам, нынешняя сумма пособий была введена временно в 1994 году, однако с тех пор не индексировалась. Премьер подчеркнул, что «в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно», передает iz.ru.