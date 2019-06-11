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Россия и мир


11:20 | 13.06.2019

Турецкий президент Эрдоган назвал закрытым вопрос о покупке С-400

Вопрос о поставках Турции российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 закрыт, заявил 12 июня турецкий президент Эрдоган.

«Я не говорю, что мы рассматриваем вопрос покупки у России комплексов С-400. Я говорю, что мы уже их купили, данная сделка является завершенной. Они будут поставлены в следующем месяце», - заявил Эрдоган, подчеркнув, что Турция не собирается получать на это разрешение.

Вашингтон ранее пригрозил турецкой стороне санкциями, если та не откажется от сделки. Кроме того, США приостановили поставку Турции истребителей F-35, опасаясь, что секретная информация может оказаться доступной Москве, сообщает «Эхо Москвы».

© «Вечерние Ведомости»

 


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