«Сент-Луис Блюз» впервые в истории стал обладателем Кубом Стэнли

11:13 | 13.06.2019

«Сент-Луис Блюз» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обыграв в решающем седьмом матче «Бостон Брюинз» со счетом 4:1. Для этого клубу понадобился 51 год.



В составе победителей есть два российских хоккеиста – Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Самым ценным игроком нынешнего розыгрыша плэй-офф признан канадский форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райли, отмечает «Эхо Москвы».