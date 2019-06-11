Синоптики сообщили о похолодании в Московской области до +1 °С

10:49 | 13.06.2019

В ночь с 13 на 14 июня температура воздуха в Московской области опустится до +5…+10 °С, местами до +1 °С, сообщает центр погоды «Фобос». При этом в Москве ночью ожидается около +10 °С.



По данным синоптиков, сегодня, 13 июня, утром в столице ожидается до +12 градусов, днем — до +22. В предстоящие выходные вновь активизируются фронтальные разделы, в столичном регионе пройдут дожди. При этом будет по-летнему тепло: по ночам +11…+16 градусов, днем — до +27 градусов, передает regnum.ru.