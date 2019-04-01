В майские праздники в Москве ограничат продажу спиртного

12:34 | 3.04.2019

В правительстве Москвы сообщили, что во время майских праздников в столице будет ограничена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре. В частности, эти товары нельзя будет купить рядом с местами массовых мероприятий, передает MK.ru. Запрет будет действовать 1, 2, 3, 9 и 10 мая. Эта профилактическая мера призвана сократить число различных правонарушений и травм в ходе праздничных гуляний.