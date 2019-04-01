В МВД назвали самые преступные регионы России

12:31 | 3.04.2019

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД. Там насчитали свыше 140 тысяч преступлений. На втором месте расположилась Московская область, где зафиксировано 80,2 тысячи криминальных случаев. За Москвой и Подмосковьем следуют Краснодарский край (68,1 тысячи), Челябинская область (64,8 тысячи) и Башкортостан (57,4 тысячи).



Наименьшее число преступлений зафиксировали на Чукотке — лишь 748. Затем идет Ненецкий автономный округ (857 преступлений). На третьем месте - Республика Ингушетия (1,6 тысяч). Далее следуют Республика Калмыкия и Магаданская область - 2,7 тысяч и 2,9 тысяч соответственно, передает MK.ru.