В США считают, что покупка С-400 Турцией несовместима с членством в НАТО

12:27 | 3.04.2019

В США были бы рады и дальше видеть Турцию в числе стран — членов Североатлантического альянса, но при условии, что страна откажется от российских ракетных систем С-400. Об этом в ходе брифинга заявила представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, передает life.ru.



«США очень озабочены возможностью обладания Турцией одновременно С-400 и F-35», — заявила Хатчисон на брифинге для журналистов перед встречей НАТО на уровне министров иностранных дел. Она добавила, что система С-400 не может быть совместима с противоракетной обороной и самолетами НАТО.



Ранее стало известно, что главы внешнеполитических ведомств стран НАТО обсудят покупку Турцией ракетных систем С-400 во время встречи в Вашингтоне, которая пройдет с 3 по 4 апреля. Пентагон отказал Турции в поставке F-35, пока Анкара не примет безусловное решение отказаться от покупки C-400 у России, передает riafan.ru.