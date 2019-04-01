Россия и мир
12:17 | 3.04.2019
Лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Как напоминает iz.ru, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.
© «Вечерние Ведомости»
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