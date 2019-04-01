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Россия и мир


 

12:17 | 3.04.2019

Лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо лишён депутатской неприкосновенности. Решение приняла Конституционная Ассамблея, лояльная действующему президенту Николасу Мадуро. Теперь Гуайдо может подвергнуться уголовному преследованию, отмечает Reuters. Сам Гуаидо заявил, что будет продолжать действовать, несмотря на это решение.

Как напоминает iz.ru, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

© «Вечерние Ведомости»

 


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