В Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в Петербурге прогремел взрыв

16:38 | 2.04.2019

В Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в Петербурге произошел взрыв, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. По данным источника «Интерфакса» в службе скорой помощи, четыре человека госпитализированы с травмами. Предположительно, пострадали курсанты.



Еще 15 человек оказались заблокированы в здании из-за обрушения лестничного пролёта. Отмечается, что взрыв прогремел на втором этаже учебного корпуса во время занятий.