В Великобритании один министр и два замминистра подали в отставку из-за брексита

15:15 | 26.03.2019

В Великобритании замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн подали в отставку из-за ситуации вокруг брексита, сообщает РИА Новости. По информации издания The Guardian, таким образом они выразили свое несогласие с политикой правительства по выходу страны из Евросоюза.



Как напоминает iz.ru, референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства поддержали его. 25 ноября 2018 года Европейский совет одобрил соглашение по Brexit и постановил обеспечить вступление в силу договора 30 марта 2019 года. Однако прежде документ должен получить одобрение британских законодателей, чего пока не произошло.