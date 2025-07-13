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Представители общественных объединений взывают свердловские власти к диалогу
В Екатеринбурге, несмотря на препоны, пошла пресс-конференция, собравшая активистов сразу из нескольких городов
Фото: Максим Ефремов
В одном из екатеринбургских лофтов сегодня собрались представители общественных движений и инициативных групп – в основном, они касаются протестов экологической и градостроительной тематики. Изначально пресс-конференция была запланирована в более удобных условиях – в конференц-зале гостиницы «Tenet», но, как рассказали организаторы, менее чем за сутки до мероприятия, уже после бронирования там внезапно отказались предоставлять зал — в отеле сослались на «не зависящие от них обстоятельства». Затем был забронирован и оплачен другой конференц-зал – в «Гранд авеню отеле», но и там в день мероприятия отказали в проведении — объяснив это возникшими «проблемами с тех.оснащением».
У входа во второй зал, к слову, в назначенное время пресс-конференции оказался выставлен наряд полиции.
Тем не менее пресс-конференция состоялась – на третьей площадке. Организаторы описали её тему как «проблемы взаимодействия гражданского общества и правительства Свердловской области»
Спикерами были общественные активисты из пяти городов:
Лидер движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва рассказала о мусоросортировочном комплексе АО «Облкоммунэнерго» и сортировке ТКО в Нижнем Тагиле. Недавно тагильские общественники сняли видео, на котором зафиксировано, что мусоровозы следуют на полигон, не заезжая в мусоросортировочный цех. В «Облкоммунэнерго» это комментируют сухо: «комплекс работает в штатном режиме», – сказали в компании в ответ на просьбу Вечерних ведомостей прокомментировать видеозапись. Журавлёва рассказала, что активистами её движения направлены обращения в прокуратуру, и сейчас они ждут результатов проверки.
Белоярский район представлял Сергей Кирин. Общественник опасается, что после отмены строительства мусорного полигона «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе власти попробуют разместить его в Белоярском. Кроме того, в Белоярском районе планируют построить большой полигон промышленных отходов на 350 га – эти планы были озвучены в начале 2025 года, а в июле уже вызвали протесты. Проект хочет реализовать ООО «Рециклинг». Сергея Кирина возмущает, что участок под полигон выкупили на землях особо охраняемых территорий. Уже инициировано изменение категории земли, проводят изменения и в генплане округа, утверждает Кирин. Общественные обсуждения, по словам Кирина, проходили так тихо, что жители округа о них в большинстве своём не знали, поскольку не были оповещены.
Кроме того, Сергей Кирин отмечает, что значительная часть участка под «экопарк» ООО «Рециклинг» попадает на территорию болота Озерки (другое название – Кунарское, поскольку из него вытекает река Кунара). Общественники намерены оспаривать решение о размещении полигона, в том числе подачей исков в суд и проведения независимых экспертиз.
Жители посёлка Дружинино Нижнесергинского района обеспокоены планами строительства полигона промышленных отходов первоуральского АО «ПНТЗ», место для которого выбрали в Дидинском лесу — экологически ценном районе на холмах между рек Чусовая и её притоков. Проект вызывает опасения из за масштабов полигона – по словам учительницы и общественницы Светланы Винтер, это 430 футбольных полей, что сопоставимо с площадью посёлка Дружинино. На полигоне планируют захоронение и сжигание отходов 3-5 классов опасности, что, по мнению жителей посёлка, противоречит требованиям переработки части из них.
Особое внимание инициатор строительства полигона у Дружинино уделяет сравнению с аналогичным, уже построенным полигоном ВТЗ в Волгоградской области (ВТЗ, как и ПНТЗ, также входит в структуру ТМК). Однако свердловчане утверждают, что полигон ВТЗ, в отличие от ПНТЗ, размещён на плоской местности Восточно-Европейской равнины, значительно меньше по площади (78 га против 310 га), ближе к заводу (менее 10 км против почти 50 км), и, главное, расположился на рекультивированной бывшей территории полигона. Дружининцы считают, что это пример экологической ответственности: использовать для новых отходов уже рекультивированные земли вместо создания новых мощных полигонов на ценных природных территориях, коей является Дидинский лес. Жители говорят, что выбранный участок для полигона ПНТЗ является уникальной природной экосистемой с редкими видами животных и растений, и его строительство окажет влияние на источники питьевой воды и биоразнообразие региона. По словам Светланы Винтер, обеспокоенность планам по размещению полигона выразило даже руководство государственного природного парка «река Чусовая».
Также Винтер упрекает в молчании главу области Дениса Паслера, с которым она пересеклась у ДК Железнодорожников в Дружинино в мае и спросила его про полигон. Паслер обещал разобраться, но до сих пор так ничего и не ответил, утверждает общественница.
Напомним, публичные слушания по проекту полигона проходили с нарушениями, и суд признал их незаконными. Однако от намерений реализовать проект ПНТЗ пока не отказывается. Местные жители создали в апреле 2025 года АНО в сфере экологии и защиты окружающей среды «Заповедник» для отстаивания своих прав на благоприятную окружающую среду. Её руководитель Екатерина Чуркина также присутствовала на пресс-конференции.
Екатеринбург на пресс-конференции представляла член совета Калиновского лесопарка Ирина Кузнецова.
В общественной кампании по защите Калиновского лесопарка уже были успехи – протесты и сбор подписей в 2023 году привели к тому, что мэрия Екатеринбурга отказалась утверждать в генплане новую дорогу от ЕКАД до Егоршинского подхода через лесопарк, была утверждена альтернативная трассировка. Однако на этом борьба «калиновцев» не кончается – сейчас они пытаются добиться сохранения и присвоения охранного статуса Пышминским озеркам. Этот водоём есть в государственном водном реестре, но его до сих пор нет в муниципальных градостроительных документах Екатеринбурга, говорит Кузнецова. Это означает, что при строительных работах он не учитывается, а на днях как раз прошёл госэкспертизу проект нового дублёра проспекта Космонавтов, который должен пройти через озерки и сразу через две реки – Пышму и Калиновку.
Существующие водные объекты входят в единую экосистему парка, говорит Кузнецова.
«Трассировку можно было изменить. Чиновники кивали головой, но ничего так и не сделали с проектом. Утраченные водоёмы нельзя будет ничем компенсировать, а тем более вернуть», - жалуется общественница.
Единственным спикером, поднявшим проблему сохранения историко-культурного наследия, стала Светлана Исаева из Первоуральска, представляющая общественную организацию «Центр традиционной русской культуры народный дом». Она уже несколько лет пытается добиться реставрации разрушающегося объекта культурного наследия – «Народного дома». По сути это единственное сохранившийся в Первоуральске памятник дореволюционной архитектуры. Исаева сказала, что после долгих лет заброшенности администрацию Первоуральска вынудили поставить «Народный дом» на баланс, но затем чиновники поспешили продать объект малоизвестному застройщику, который теперь решает, что на этом участке делать. Дом при этом продолжает разрушаться, ремонт и реставрация не производятся, здание под угрозой руинирования и полной утраты.
В пресс-конференции планировалось также выступление представителей АНО «Щит Малой Родины» из Сысетского района, у которых за плечами успешный опыт общественной кампании против размещения мусорного полигона «Екатеринбург-Юг» на сельхозземлях, но в итоге никто из Сысертского района приехать не смог.
Зато пришли представители других общественных объединений. Ольга Шевченко рассказала о инициативе «Истоки Исети» на северо-западных окраинах Екатеринбурга, в районе посёлков Исеть и Шувакиш. Однако этот проект, «лежащий на полке» уже не первое десятилетие, только отдаляется от реализации – поскольку всё активнее ведётся промышленная разработка территории, а ради щебёночных карьеров срываются целые горы.
«Ни одно наше возражение на общественных обсуждениях принято не было», — возмущается Шевченко.
Общественник Василий Рыбаков, модерировавший пресс-конференцию, считает, что озвученные на встрече проблемы – только часть из огромной массы случаев, когда чиновники и крупные бизнесмены «отмахиваются» от граждан. Рыбаков считает, что всё это в конечном счёте приведёт к новым протестам, причина которых зачастую – отсутствие конструктивного диалога между органами государственной власти Свердловской области и гражданским обществом. Впрочем, Рыбаков критикует не только органы власти, но и, например, Общественную палату области, которая, по мнению Рыбакова, устранилась от участия в решении самых острых и наиболее волнующих жителей региона вопросов.
Полная видеозапись пресс-конференции выложена в соцсети Вконтакте.
У входа во второй зал, к слову, в назначенное время пресс-конференции оказался выставлен наряд полиции.
Тем не менее пресс-конференция состоялась – на третьей площадке. Организаторы описали её тему как «проблемы взаимодействия гражданского общества и правительства Свердловской области»
Спикерами были общественные активисты из пяти городов:
Лидер движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва рассказала о мусоросортировочном комплексе АО «Облкоммунэнерго» и сортировке ТКО в Нижнем Тагиле. Недавно тагильские общественники сняли видео, на котором зафиксировано, что мусоровозы следуют на полигон, не заезжая в мусоросортировочный цех. В «Облкоммунэнерго» это комментируют сухо: «комплекс работает в штатном режиме», – сказали в компании в ответ на просьбу Вечерних ведомостей прокомментировать видеозапись. Журавлёва рассказала, что активистами её движения направлены обращения в прокуратуру, и сейчас они ждут результатов проверки.
«Даже в этот момент нас власть не слышит, хотя могла бы организовать диалог, выслушать наши доводы, провести какую-то проверку, чтобы успокоить граждан, не поднимать ажиотаж. Сейчас происходит только попытка оправдаться – что там отсутствуют работники, что не на полную мощность загружено и тому подобное. Я считаю, что большинство протестов, касающихся мусоропереработки и сортировки, происходят из-за того, что власть не выстраивает диалог с жителями»,
— говорит Журавлёва.
Мусоросортировочный комплекс «Облкоммунэнерго» в Нижнем Тагиле
Белоярский район представлял Сергей Кирин. Общественник опасается, что после отмены строительства мусорного полигона «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе власти попробуют разместить его в Белоярском. Кроме того, в Белоярском районе планируют построить большой полигон промышленных отходов на 350 га – эти планы были озвучены в начале 2025 года, а в июле уже вызвали протесты. Проект хочет реализовать ООО «Рециклинг». Сергея Кирина возмущает, что участок под полигон выкупили на землях особо охраняемых территорий. Уже инициировано изменение категории земли, проводят изменения и в генплане округа, утверждает Кирин. Общественные обсуждения, по словам Кирина, проходили так тихо, что жители округа о них в большинстве своём не знали, поскольку не были оповещены.
Кроме того, Сергей Кирин отмечает, что значительная часть участка под «экопарк» ООО «Рециклинг» попадает на территорию болота Озерки (другое название – Кунарское, поскольку из него вытекает река Кунара). Общественники намерены оспаривать решение о размещении полигона, в том числе подачей исков в суд и проведения независимых экспертиз.
Жители посёлка Дружинино Нижнесергинского района обеспокоены планами строительства полигона промышленных отходов первоуральского АО «ПНТЗ», место для которого выбрали в Дидинском лесу — экологически ценном районе на холмах между рек Чусовая и её притоков. Проект вызывает опасения из за масштабов полигона – по словам учительницы и общественницы Светланы Винтер, это 430 футбольных полей, что сопоставимо с площадью посёлка Дружинино. На полигоне планируют захоронение и сжигание отходов 3-5 классов опасности, что, по мнению жителей посёлка, противоречит требованиям переработки части из них.
Особое внимание инициатор строительства полигона у Дружинино уделяет сравнению с аналогичным, уже построенным полигоном ВТЗ в Волгоградской области (ВТЗ, как и ПНТЗ, также входит в структуру ТМК). Однако свердловчане утверждают, что полигон ВТЗ, в отличие от ПНТЗ, размещён на плоской местности Восточно-Европейской равнины, значительно меньше по площади (78 га против 310 га), ближе к заводу (менее 10 км против почти 50 км), и, главное, расположился на рекультивированной бывшей территории полигона. Дружининцы считают, что это пример экологической ответственности: использовать для новых отходов уже рекультивированные земли вместо создания новых мощных полигонов на ценных природных территориях, коей является Дидинский лес. Жители говорят, что выбранный участок для полигона ПНТЗ является уникальной природной экосистемой с редкими видами животных и растений, и его строительство окажет влияние на источники питьевой воды и биоразнообразие региона. По словам Светланы Винтер, обеспокоенность планам по размещению полигона выразило даже руководство государственного природного парка «река Чусовая».
Также Винтер упрекает в молчании главу области Дениса Паслера, с которым она пересеклась у ДК Железнодорожников в Дружинино в мае и спросила его про полигон. Паслер обещал разобраться, но до сих пор так ничего и не ответил, утверждает общественница.
Напомним, публичные слушания по проекту полигона проходили с нарушениями, и суд признал их незаконными. Однако от намерений реализовать проект ПНТЗ пока не отказывается. Местные жители создали в апреле 2025 года АНО в сфере экологии и защиты окружающей среды «Заповедник» для отстаивания своих прав на благоприятную окружающую среду. Её руководитель Екатерина Чуркина также присутствовала на пресс-конференции.
Екатеринбург на пресс-конференции представляла член совета Калиновского лесопарка Ирина Кузнецова.
В общественной кампании по защите Калиновского лесопарка уже были успехи – протесты и сбор подписей в 2023 году привели к тому, что мэрия Екатеринбурга отказалась утверждать в генплане новую дорогу от ЕКАД до Егоршинского подхода через лесопарк, была утверждена альтернативная трассировка. Однако на этом борьба «калиновцев» не кончается – сейчас они пытаются добиться сохранения и присвоения охранного статуса Пышминским озеркам. Этот водоём есть в государственном водном реестре, но его до сих пор нет в муниципальных градостроительных документах Екатеринбурга, говорит Кузнецова. Это означает, что при строительных работах он не учитывается, а на днях как раз прошёл госэкспертизу проект нового дублёра проспекта Космонавтов, который должен пройти через озерки и сразу через две реки – Пышму и Калиновку.
Существующие водные объекты входят в единую экосистему парка, говорит Кузнецова.
«Трассировку можно было изменить. Чиновники кивали головой, но ничего так и не сделали с проектом. Утраченные водоёмы нельзя будет ничем компенсировать, а тем более вернуть», - жалуется общественница.
Единственным спикером, поднявшим проблему сохранения историко-культурного наследия, стала Светлана Исаева из Первоуральска, представляющая общественную организацию «Центр традиционной русской культуры народный дом». Она уже несколько лет пытается добиться реставрации разрушающегося объекта культурного наследия – «Народного дома». По сути это единственное сохранившийся в Первоуральске памятник дореволюционной архитектуры. Исаева сказала, что после долгих лет заброшенности администрацию Первоуральска вынудили поставить «Народный дом» на баланс, но затем чиновники поспешили продать объект малоизвестному застройщику, который теперь решает, что на этом участке делать. Дом при этом продолжает разрушаться, ремонт и реставрация не производятся, здание под угрозой руинирования и полной утраты.
Фото: Максим Ефремов
В пресс-конференции планировалось также выступление представителей АНО «Щит Малой Родины» из Сысетского района, у которых за плечами успешный опыт общественной кампании против размещения мусорного полигона «Екатеринбург-Юг» на сельхозземлях, но в итоге никто из Сысертского района приехать не смог.
Зато пришли представители других общественных объединений. Ольга Шевченко рассказала о инициативе «Истоки Исети» на северо-западных окраинах Екатеринбурга, в районе посёлков Исеть и Шувакиш. Однако этот проект, «лежащий на полке» уже не первое десятилетие, только отдаляется от реализации – поскольку всё активнее ведётся промышленная разработка территории, а ради щебёночных карьеров срываются целые горы.
«Ни одно наше возражение на общественных обсуждениях принято не было», — возмущается Шевченко.
Общественник Василий Рыбаков, модерировавший пресс-конференцию, считает, что озвученные на встрече проблемы – только часть из огромной массы случаев, когда чиновники и крупные бизнесмены «отмахиваются» от граждан. Рыбаков считает, что всё это в конечном счёте приведёт к новым протестам, причина которых зачастую – отсутствие конструктивного диалога между органами государственной власти Свердловской области и гражданским обществом. Впрочем, Рыбаков критикует не только органы власти, но и, например, Общественную палату области, которая, по мнению Рыбакова, устранилась от участия в решении самых острых и наиболее волнующих жителей региона вопросов.
Полная видеозапись пресс-конференции выложена в соцсети Вконтакте.
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