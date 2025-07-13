Представители общественных объединений взывают свердловские власти к диалогу

— говорит Журавлёва.

«Даже в этот момент нас власть не слышит, хотя могла бы организовать диалог, выслушать наши доводы, провести какую-то проверку, чтобы успокоить граждан, не поднимать ажиотаж. Сейчас происходит только попытка оправдаться – что там отсутствуют работники, что не на полную мощность загружено и тому подобное. Я считаю, что большинство протестов, касающихся мусоропереработки и сортировки, происходят из-за того, что власть не выстраивает диалог с жителями»,